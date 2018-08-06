Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Японии

Золото в синхронных прыжках среди женщин добыл дуэт Валентины Богомоловой и Ангелины Хотян. В этом же виде программы у мужчин тандем Олега Рябцева и Владислава Гончарова занял второе место. В индивидуальных выступлениях бронза у Никиты Ильиных. Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров на этот раз четвертый. Следующий этап Кубка мира состоится в Португалии в октябре.