Три медали завоевали белорусы на турнире по легкой атлетике в Чехии

Три медали выиграли белорусские легкоатлеты на международном турнире в Праге. Две награды принесли в копилку сборной копьеметатели. Золото взял Павел Мелешко, который в лучшей попытке отправил снаряд на 83 метра 53 сантиметра. Кроме победы на турнире спортсмен заработал олимпийскую лицензию на Игры в Токио. Серебро в данной дисциплине занял Алексей Котковец. В прыжках с шестом золото выиграла Ирина Жук, покорившая в лучшей попытке 4 метра 65 сантиметров.

