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Три желтые карточки в течение двух минут
Мяч в раздевалку во многом предрешил исход отборочной встречи к чемпионату мира 2022-го года между сборными Болгарии и Италии. В ворота хозяев назначили пенальти, реализовал который на 43-ей минуте Андреа Белотти. Во втором тайме гости решили выяснить отношения не игрой, а словами, за что получили три желтые карточки в течение двух минут. Одна из них досталось игроку на скамейке. Итальянцы же закрепили победный результат на 82-й минуте. Лоренцо Инсинье подал на Мануэля Локателли, а тот хладнокровно пробил в правую часть ворот - 2:0 - итальянцы начинают отбор с 2 побед.
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