4 золота чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ выиграли белорусы

Это действительно отличный результат для нас. Мы так долго ждали этой медали. Мы реально счастливы и мы верили в это, потому что мы долгое время были близко - вторые или третьи места - и все время мы старались быть лучше и, наконец, получилось.

Ольга Худенко, чемпионка мира в гребле на байдарках и каноэ