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4 золота чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ выиграли белорусы

"Золотой день" для белорусской сборной на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Сразу четыре медали высшей пробы взяли сегодня наши гребцы. Начали победную гонку наши девушки-каноистки. Алена Ноздрева, Надежда Макарченко, Александра Каллаур и Ольга Климова стали чемпионками мира на дистанции 500 метров. Эта победа историческая. Ведь состязания в женской каноэ-четверке дебютировали на нынешнем чемпионате мира.

Золотой почин наших девушек-каноисток уже в следующем заезде подхватил Никита Бориков, которому удалось мощно пройти всю дистанцию в 500 метров на байдарке-одиночке. Сегодня равных белорусу в датской акватории не было.

Еще одну, третью по счету, золотую медаль планетарного форума принесли нашей стране серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Маргарита Литвинчук. Наши девушки - чемпионки мира на дистанции 500 метров в заезде байдарок-четверок.

Это действительно отличный результат для нас. Мы так долго ждали этой медали. Мы реально счастливы и мы верили в это, потому что мы долгое время были близко - вторые или третьи места - и все время мы старались быть лучше и, наконец, получилось.
Ольга Худенко, чемпионка мира в гребле на байдарках и каноэ

Уже в вечерней сессии Ольга Климова финишировала первой на дистанции 5 тысяч метров в заезде каноэ-одиночек. Это четвертое золото белорусской сборной на чемпионате мира. В медальном зачете сборная Беларуси на втором месте. Наши гребцы завоевали 8 наград - 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Команда прилетит на родину завтра вечером.

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