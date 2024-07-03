Три золота на Гран-при Астаны выиграли белорусские лучники

В столице Казахстана завершился международный турнир по стрельбе из лука Grand Prix Astana 2024 с участием белорусских спортсменов, пишет БЕЛТА.



На соревнованиях выступили около 120 лучников из Беларуси, Казахстана, России, ОАЭ, Шри-Ланки, Швейцарии, Республики Корея, Таджикистана и Колумбии. Представители нашей сборной завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Победительницами командного турнира у женщин стали Карина Деминская, Александра Стрелец и Анна Марусова, в аналогичной дисциплине у мужчин первое место заняли Станислав Барлюгов, Антон Коровкин и Кирилл Фирсов.



В личном мужском зачете наш Антон Терета стал обладателем серебра, а среди юниоров на подиуме оказались сразу два белоруса - Ренат Лысов одержал победу, а Тимофей Прилепов выиграл бронзу. Кроме того, Прилепов и его товарищи Артем Мастич и Никита Акулич расположились на третьей строчке по итогам командного юниорского первенства, еще одну бронзу нашей делегации принесли Карина Деминская и Кирилл Фирсов в упражнении смешанных пар.