Триумф на ЧМ и теплая встреча: сборная Беларуси по греко-римской борьбе вернулась на Родину

Сборная Беларуси по греко-римской борьбе, которая всколыхнула планетарный форум в Астане, вернулась на Родину.

Секунды изменили многое, в том числе и историю белорусской борьбы. Белорусский гимн на "Барыс-Арене" прозвучал в честь уже двукратного чемпиона мира. Белорус Кирилл Маскевич в "сверхвалидольной" схватке одолел россиянина Артура Саргсяна. Это тот самый случай, когда белорусское хладнокровие сделало свое дело, принеся стране золотую медаль чемпионата мира и столько ярких эмоций при встрече дома.

Кирилл Маскевич, двукратный чемпион мира по борьбе:

"Это, наверное, самая приятная часть. Мы соскучились по гимну и флагу. Стоя на пьедестале не получилось бы ощутить полный вкус победы, если бы этого всего не было. Поэтому безумно рад, что в честь меня звучал гимн Республики Беларусь. И буду рад, если это замотивирует чье-то сердце стать также чемпионом мира".

На этом счет наградам белорусских классиков не закончился. Первым медальную копилку сборной пополнил Шуай Мамедов, поднявшись на третью ступень пьедестала почета. Еще одну награду с бронзовым отливом в самой тяжелой весовой категории добыл Павел Глинчук.

Павел Глинчук, бронзовый призер чемпионата мира по борьбе:

"Более положительные эмоции я испытал за Кирилла. Между моим 3-м местом и его 1-м было 20-30 минут. Даже не успел порадоваться за себя, как тут же выиграл Кирилл, я был очень воодушевлен".

Таких теплых встреч Национальный аэропорт "Минск" не видел уже давно. Это триумфальное возвращение не только домой, но и на международную арену. За годы отстранения мир позабыл, кто здесь сильнейшие, пришла пора вспоминать.

Игорь Петренко, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

"Свыше 150 стран, но мы стали третьи в медальном зачете. У нас поехали 6 спортсменов из 10. Наша цель - золотая олимпийская медаль. Поэтому мы идем к этой цели, как локомотив".

Чемпионат мира продолжается в Астане. Уже 29 октября борьбу за медали начнут белорусские вольники.