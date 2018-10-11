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Триумф белорусского дзюдо. У Артема Колосова - второе золото летних юношеских Олимпийских игр

Триумф белорусского дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Артем Колосов вслед за золотой медалью индивидуальных соревнований в весовой категории до 55 килограммов становится победителем командного турнира. Он внес весомый вклад в успех объединенной сборной, в которой были также представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Тайваня. В копилке сборной Беларуси - еще одна медаль.

15-летняя белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебро в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем. Всего у нашей команды на Играх в Аргентине четыре медали.

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