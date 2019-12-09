Триумф на короткой воде европейского первенства. Золото чемпионата и новый рекорд Европы у белоруски

Триумфально для сборной Беларуси завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. 16-летняя Анастасия Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Победа белоруски была убедительной. Вместе с титулом Анастасия установила новый юниорский рекорд Европы — 56,21 секунды. Напомним, Шкурдай - обладательница олимпийской лицензии в Токио.

Медаль Анастасии Шкурдай не стала единственной в заключительный день континентального форума. В последнем виде программы наша мужская четверка в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина выиграла бронзу в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Накануне Шиманович стал серебряным призером на стометровке брассом, установив вдобавок новый рекорд Европы. Таким образом чемпионат континента принес нашей сборной полный комплект - золото, серебро и бронзу. Напомним, этот старт в Глазго стал отборочным к планетарному форуму будущего года. Триумфаторы чемпионата Европы вернутся на родину уже сегодня после обеда.