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Триумф на теннисном турнире в Китае. Арина Соболенко сумела защитить титул чемпионки
Арина Соболенко в финале одиночного разряда обыграла американку Элисон Риск и сумела защитить титул чемпионки. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с этим выдающимся достижением. Вообще, получается, что на турнире в Ухани наша теннисистка и вовсе не знает горечи поражений: 12 матчей, 12 побед, два титула. Феноменальный результат! Но путь к этому поединку был непростым.
Уже на старте нашей титулованной теннисистке пришлось играть с коллегой по сборной Александрой Саснович, после ее соперницами были два игрока из топ-10, в том числе и первая ракетка мира Эшли Барти. Решающий матч получился тяжелым и затяжным. Теннисистки провели на корте почти два часа. Первый сет остался за Ариной 6:3. Но Элисон благодаря всего одному брейку во второй партии сумела вернуть интригу в поединок.
После американка признается, что Соболенко настолько вымотала ее, что на третий сет практически не осталось сил
Арина Соболенко - вторая теннисистка в истории, кому удавалось защитить титул в Ухани
Ранее это сделала Петра Квитова. Для Соболенко это четвертый титул турниров WTA и второй завоеванный в одиночном разряде в этом сезоне. В начале года Арина победила в Шэньчжене.
В Ухани вместе с Элиз Мертенс белоруска играла и в финале парного разряда. Но, к сожалению, в этом случае победа осталась за соперницами. Правда, уже в понедельник в обновленном рейтинге парного разряда Арина поднимется на рекордную для себя пятую позицию.
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