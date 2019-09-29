Триумф на теннисном турнире в Китае. Арина Соболенко сумела защитить титул чемпионки

Арина Соболенко в финале одиночного разряда обыграла американку Элисон Риск и сумела защитить титул чемпионки. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с этим выдающимся достижением. Вообще, получается, что на турнире в Ухани наша теннисистка и вовсе не знает горечи поражений: 12 матчей, 12 побед, два титула. Феноменальный результат! Но путь к этому поединку был непростым.

Уже на старте нашей титулованной теннисистке пришлось играть с коллегой по сборной Александрой Саснович, после ее соперницами были два игрока из топ-10, в том числе и первая ракетка мира Эшли Барти. Решающий матч получился тяжелым и затяжным. Теннисистки провели на корте почти два часа. Первый сет остался за Ариной 6:3. Но Элисон благодаря всего одному брейку во второй партии сумела вернуть интригу в поединок.