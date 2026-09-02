Триумфальное возвращение: белорусские пятиборцы взяли 2 золота и серебро на чемпионате мира в Китае

Три медали чемпионата мира в Китае в активе белорусской сборной по современному пятиборью.

Белорусские атлеты дважды поднимались на высшую ступень пьедестала. Для команды планетарный форум стал первым после снятия всех санкций.

Каир, 2021 год. Ирина Просенцова и Ольга Силкина - на высшей ступени пьедестала почета женской эстафеты чемпионата мира. Для белорусских пятиборцев этот планетарный форум стал последним под родными знаменами, далее - отстранение, нейтральный статус, смена поколений. А спустя пять лет, в 2026-м, в Китае белорусские девушки вновь завоевали заветный титул. Чемпионками ушли, ими же и вернулись.

Мария Гнедчик и Анастасия Орел не оставили шансов своим соперницам. Серебряные призеры старта, спортсменки из России, финишировали почти с полуминутным отставанием от белорусок. Пальма лидерства вернулась к действительно сильнейшим.

Мария Гнедчик, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

"Вечер перед стартом я зашла на Instagram-аккаунт Оли Силкиной, посмотрела фотографию с последнего чемпионата мира, в котором мы выступали с флагом, гимном, национальной формой. Увидела там первое место в эстафете и подумала: "А мы что, хуже?" Ничего просто не далось, естественно, везде приходилось работать, боролись за каждое очко, каждую секундочку. Были безумно счастливы, очень рады. Сразу, как только победили, естественно, нам все напомнили, что мы вот так красиво, победно вернулись".

Женское пятиборье Беларуси уже давно закрепилось на высших позициях мирового рейтинга. Выступая даже в нейтральном статусе, девушки стабильно показывали высокий уровень конкуренции, чтобы сейчас так громко вернуться.

Белорусское трио в составе Марии Гнедчик, Виолетты Гуреевой и Анастасии Орел завоевало золото в командном зачете, заставив вновь прозвучать белорусский гимн на планетарном форуме в Китае.

"Когда награждали уже командные соревнования, я уже не сдержала слез и немножко поплакала. Была очень рада слышать свой гимн, петь его, стоя на пьедестале. Это финал чемпионата мира - последний международный старт сезона", - поделилась Мария Гнедчик.

Анастасия Орел, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

"Для меня это было до слез - когда ты стоишь и осознаешь, что ты, наконец-то, можешь на мировой арене, спустя столь долгое время, выступать и петь свой гимн. Я плакала от осознания того, что это на самом деле происходит".

До индивидуальных наград девушкам не хватило одного шага: Виолетта Гуреева остановилась на 4-й позиции, Мария Гнедчик финишировала 6-й. Но это только первый чемпионат мира после возвращения - все точно еще впереди.

После снятия санкций белорусская сборная получила возможность выступать и в смешанной эстафете. Так, на чемпионате мира Виолетта Гуреева и Евгений Орел завоевали серебряные медали старта.

"Мы вообще не ожидали, что у нас получится забежать на второе место, потому что мы убегали пятые, мы рассчитывали в троечку попасть, но там было все на тоненьком. Как сказал Женя: "Это было сильно", - рассказала серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью в смешанной эстафете Виолетта Гуреева.

"Сложилось все достаточно хорошо, хотя мы на разминке перед стартом очень плохо стреляли. За это было очень волнительно", - отметил серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью в смешанной эстафете Евгений Орел.

Соревновательный год для сборной Беларуси по современному пятиборью не завершен. Уже 7 сентября в Минске стартует финальный этап Кубка Павла Леднева.