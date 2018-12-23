ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Триумфальное возвращение легенды

Первый матч под руководством Оле-Гуннара Сольшера завершился победой "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" разбили "Кардифф", 5:1. Дубль оформил Джесси Лингард.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все