Белорусская команда завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Сегодня в Национальном аэропорту встречали команду по прыжкам на батуте. Белорусы триумфально выступили на чемпионате Европыв Сочи.Олег Рябцев выиграл три золотые медали континентального форума, в том числе стал чемпионом в индивидуальных прыжках, которые являются олимпийским видом программы.Серебро на счету Владислава Гончарова. Всего же с учетом юниорских соревнованийв копилкебелорусской команды 13 наград.

Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с триумфом на чемпионате Европы



"Отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли Беларусибезоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главес Ольгой Власовой. Самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результатОлег Рябцев, которого мы также поздравляем с рождением сына", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал всей команде добра, благополучия и крепкого здоровья.

Олег Рябцевпосле прилетапризнался, что новость о рождении сына застала его еще перед командным турниром и придала дополнительной мотивации в финальных соревнованиях



5 маякоманда возобновит тренировочный процесс, ведь в начале июня батутистам предстоит выступить на этапе Кубка мира в Италии. Пока в активе сборной две мужские неименные лицензии, на которые претендуют три спортсмена. Еще одну лицензию могут завоевать белорусские батутистки.

