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Белорусская команда завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Сегодня в Национальном аэропорту встречали команду по прыжкам на батуте. Белорусы триумфально выступили на чемпионате Европыв Сочи.Олег Рябцев выиграл три золотые медали континентального форума, в том числе стал чемпионом в индивидуальных прыжках, которые являются олимпийским видом программы.Серебро на счету Владислава Гончарова. Всего же с учетом юниорских соревнованийв копилкебелорусской команды 13 наград.
Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с триумфом на чемпионате Европы
"Отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли Беларусибезоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главес Ольгой Власовой. Самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результатОлег Рябцев, которого мы также поздравляем с рождением сына", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал всей команде добра, благополучия и крепкого здоровья.
Олег Рябцевпосле прилетапризнался, что новость о рождении сына застала его еще перед командным турниром и придала дополнительной мотивации в финальных соревнованиях
5 маякоманда возобновит тренировочный процесс, ведь в начале июня батутистам предстоит выступить на этапе Кубка мира в Италии. Пока в активе сборной две мужские неименные лицензии, на которые претендуют три спортсмена. Еще одну лицензию могут завоевать белорусские батутистки.
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