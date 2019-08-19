В детстве он занимался футболом, но параллельно ходил на работу к отцу. С трех лет следил за тем, как готовят профессиональных боксеров. А в будущем громко заявил о себе на ринге. В 19 лет вернулся с серебряной медалью с І Европейских игр, в этом же году взял бронзу на взрослом чемпионате мира! На дебютной Олимпиаде в Рио до пьедестала не добрался, но получил нужный урок перед Токио. Триумфатор Европейских игр Дмитрий Асанов - в проекте "Наши. Чемпионы" сегодня после "Панорамы".