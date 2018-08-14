Триумфатор марафона в Берлине Ольга Мазуренок вернулась на Родину

Триумфатор марафона в Берлине Ольга Мазуренок ставит более грандиозные задачи перед собой, главной из которых является медаль Олимпийских игр. Сегодня ночью чемпионка вернулась на Родину, вместе с ней и женская сборная Беларуси, которая выиграла командный кубок, а также серебряный призер чемпионата Европы в прыжках в высоту Максим Недосеков. Медалистов в аэропорту встречали представители Минспорта, друзья и коллеги.