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Триумфатора молодежного чемпионата мира по карате Ивана Кудинова встретили в Беларуси

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Первого в истории Беларуси чемпиона мира среди молодежи по карате 20 октября торжественно встречали на автовокзале "Центральный" в Минске. Белорусская сборная рано утром на автобусе вернулась с планетарного форума, который принимала Польша.

Золотую медаль белорусской команде на престижном форуме принес Иван Кудинов в весовой категории свыше 84 кг. На пути к решающей схватке он одолел соперников из Германии, Украины, Египта и Дании. В финале же белорус одолел действующего чемпиона Европы в этом возрасте - Александра Дэвиса из Люксемубрга.

Иван Кудинов, чемпион мира по карате среди молодежи:

"Для меня эта победа - труд. Она должна была быть еще на молодежном первенстве Европы, но немного не получилось тогда. Вернулся на первенство мира, чтобы забрать золотую медаль".

Евгений Шавлохов и Иван Кудинов

Евгений Шавлохов, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по карате:

"Получилось так, что Ване будет скоро 21 год, он выходит из этой категории, и хотелось красиво завершить молодежную карьеру и отдаться полностью взрослому спорту".

Дополним, что Иван Кудинов - также действующий бронзовый призер взрослого чемпионата мира. Сейчас герой прошедшего планетарного форума вместе с командой будет готовиться к престижному турниру в Москве, который пройдет на следующей неделе.

Разделы:

Спорт

Теги:

молодежный чемпионат мира

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