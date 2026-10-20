Триумфатора молодежного чемпионата мира по карате Ивана Кудинова встретили в Беларуси

Первого в истории Беларуси чемпиона мира среди молодежи по карате 20 октября торжественно встречали на автовокзале "Центральный" в Минске. Белорусская сборная рано утром на автобусе вернулась с планетарного форума, который принимала Польша.

Золотую медаль белорусской команде на престижном форуме принес Иван Кудинов в весовой категории свыше 84 кг. На пути к решающей схватке он одолел соперников из Германии, Украины, Египта и Дании. В финале же белорус одолел действующего чемпиона Европы в этом возрасте - Александра Дэвиса из Люксемубрга.

Иван Кудинов, чемпион мира по карате среди молодежи:

"Для меня эта победа - труд. Она должна была быть еще на молодежном первенстве Европы, но немного не получилось тогда. Вернулся на первенство мира, чтобы забрать золотую медаль".

Евгений Шавлохов, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по карате:

"Получилось так, что Ване будет скоро 21 год, он выходит из этой категории, и хотелось красиво завершить молодежную карьеру и отдаться полностью взрослому спорту".

Дополним, что Иван Кудинов - также действующий бронзовый призер взрослого чемпионата мира. Сейчас герой прошедшего планетарного форума вместе с командой будет готовиться к престижному турниру в Москве, который пройдет на следующей неделе.