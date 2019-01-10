Трое участников преступной группы, которые занимались договорными матчами, задержаны с поличным

Громкий скандал в большом спорте. Задержаны с поличным трое участников международной преступной группы, которые занимались договорнымиматчами, сообщает МВД. По информации Следственного комитета, под стражу заключены бывшие профессиональные спортсмены. Спецоперация Главного управления по борьбе с оргпреступностью прошла в Минске и Могилеве. Выясняются личности всех участников незаконной схемы. Они были в различных видах спорта, а сценарий оговаривался заранее. Якобы исход игры определялся коэффициентами, которые букмекерские конторы Западной Европы и Азии выставляли на конкретный результат. Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество", а также "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований". От официальных комментариев МВД и Следственный комитет пока отказываются.

Напомним, впервые такой же скандал разразился два года назад, когда разоблачили организаторов договорных матчей в белорусском футболе. Речь шла о пяти играх в 2015 и 2016 годах. На скамье подсудимых оказались около двух десятков человек. Приговоры - до 3-х лет ограничения свободы и крупные штрафы. Тогда, по данным следствия, граждане Украины и России передавали деньги футболистам белорусского чемпионата, чтобы те повлияли на исход матча. Ставки также делались в букмекерских конторах Европы и Азии. Были озвучены суммы ставок: по данным МВД, игры первой Лиги - до 4-ех тысяч долларов, а матчи Высшей лиги и Кубка Беларуси - до 18-ти тысяч.