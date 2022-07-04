Тройка лидеров чемпионата Беларуси по футболу потеряла очки

БАТЭ и "Энергетик" разошлись миром (1:1) в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси. Днем ранее проиграло минское "Динамо" - таким образом все три текущие призеры притормозили. Тур завершится сегодня двумя матчами. В 17:50 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Могилева, где "Днепр" примет ФК "Минск". В 20:00 "Торпедо-БелАЗ" встретится со "Слуцком". Эта игра также в прямом эфире спортивного канала.