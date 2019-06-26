Тройка лидеров медального зачета. В копилке Беларуси 43 медали

Первенство за россиянами - у них 57 наград. Вторую строчку по-прежнему удерживают хозяева, белорусы.



В нашей копилке 15 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых наград. Всего 43 медали. Столько же было в Баку. Но вот золотых наград на сей раз на 5 больше. И верим, что это только пока. Наконец, третьи - сборная Грузии.



