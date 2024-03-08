Центральный матч 18-го тура по мини-футболу - "Витэн" примет ВРЗ

"Витэн" против ВРЗ - матч с громкой афишей, центральный в 18-м туре, сегодня примет оршанский спорткомплекс "Олимпиец".

В активе местных энергетиков 14 побед кряду и всего две осечки в текущем розыгрыше, хозяева возглавляют турнирную таблицу. ВРЗ же идет как раз на второй строчке, в двух баллах от лидера, и имеет шанс уже сегодня обойти соперника.

Клубы уже встречались в Гомеле, и тогда "Витэн" добыл уверенную викторию - 5:1. Играли коллективы и в финале Кубка страны, где также сильнее были оршанцы.

Получится ли у южан совершить реванш, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 11:55.