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Центральный матч 18-го тура по мини-футболу - "Витэн" примет ВРЗ
"Витэн" против ВРЗ - матч с громкой афишей, центральный в 18-м туре, сегодня примет оршанский спорткомплекс "Олимпиец".
В активе местных энергетиков 14 побед кряду и всего две осечки в текущем розыгрыше, хозяева возглавляют турнирную таблицу. ВРЗ же идет как раз на второй строчке, в двух баллах от лидера, и имеет шанс уже сегодня обойти соперника.
Клубы уже встречались в Гомеле, и тогда "Витэн" добыл уверенную викторию - 5:1. Играли коллективы и в финале Кубка страны, где также сильнее были оршанцы.
Получится ли у южан совершить реванш, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 11:55.
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