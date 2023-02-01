Центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею пройдет 1 февраля в Гродно

Гродно сегодня принимает центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею! Местный "Неман" сыграет с "Витебском". Обе команды претендуют на победу в регулярном сезоне, но пока северяне отстают от гродненчан на шесть очков. Победные серии обоих клубов достигли отметки в пять матчей - чья-то точно прервется уже сегодня.