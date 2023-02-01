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Центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею пройдет 1 февраля в Гродно

Гродно сегодня принимает центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею! Местный "Неман" сыграет с "Витебском". Обе команды претендуют на победу в регулярном сезоне, но пока северяне отстают от гродненчан на шесть очков. Победные серии обоих клубов достигли отметки в пять матчей - чья-то точно прервется уже сегодня.

В текущем сезоне коллективы провели четыре очных противостояния, и лишь в одном из них "Неман" вырвал победу.

Прямая трансляция встречи начнется в 19:50 на телеканале "Беларусь 5".

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