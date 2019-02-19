Центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею сегодня принимает Солигорск

Местный "Шахтер" - третья команда первенства - сыграет со вторым клубом - гродненским "Неманом". Отметим, что последние 4 матча в чемпионате остались за командой Сергея Пушкова. После сегодняшнего противостояния клубам останется провести по пять встреч в регулярном сезоне, затем стартует плей-офф. Прямая трансляция начнется в 20:00 на телеканале "Беларусь 5".