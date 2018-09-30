Центральный матч в чемпионате Беларуси по гандболу пройдет во Дворце спорта "Уручье"

Центральный матч в чемпионате Беларуси по гандболу сегодня принимает столичный Дворец спорта "Уручье". Местный СКА - серебряный призер прошедшего первенства - сыграет с чемпионом - "БГК имени Мешкова". Пока оба клуба идут без потерь, у армейцев четыре виктории, у брестчан - три, провели они на одну встречу меньше. Прямая трансляция противостояния начнется в 14:50 на телеканале "Беларусь 5".