Для поклонников белорусского футбола вечер также будет насыщенным на события. Центральный матч второго игрового дня 21-го тура примет стадион в Витебске, где местный клуб готовится сыграть с "Ислочью", представляющей Минский район. Обе команды - середняки турнирной таблицы. Прямая трансляция в 17:50. А в 19:50 минское "Динамо", которое стремится завершить сезон в тройке призеров, сыграет с командой "Смолевичи".