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Центром притяжения биатлонных болельщиков продолжают оставаться Раубичи

Сегодня второй день заключительного этапа Кубка Федерации и самый зрелищный вид программы - эстафета!

Сильнейшие юные биатлонисты Беларуси сражаются в пяти возрастных группах. Здесь все построено по аналогии с Кубком мира и недавно прошедшим чемпионатом Европы. Отметим, Кубку Федерации уже два года.
Завершатся соревнования в Раубичах торжественной церемонией награждения победителей общего зачета по итогам четырех этапов. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5". А в 9 вечера подведем итоги соревнований в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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