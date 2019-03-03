Центром притяжения биатлонных болельщиков продолжают оставаться Раубичи

Сильнейшие юные биатлонисты Беларуси сражаются в пяти возрастных группах. Здесь все построено по аналогии с Кубком мира и недавно прошедшим чемпионатом Европы. Отметим, Кубку Федерации уже два года.

Завершатся соревнования в Раубичах торжественной церемонией награждения победителей общего зачета по итогам четырех этапов. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5". А в 9 вечера подведем итоги соревнований в "Главном эфире" на "Беларусь 1".