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Церемония чествования борисовского БАТЭ состоится на "Борисов-Арене" 14 декабря

Церемония чествования борисовского БАТЭ состоится на "Борисов-Арене" 14 декабря

Об этом сообщает сайт клуба. Для всех желающих вход будет бесплатным. Клуб из Борисова в 2018 отпраздновал свой 15-й титул, который принес на эмблему клуба третью звезду. В этот же непростой год из жизни ушел председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. В рамках церемонии ожидается несколько сюрпризов.

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