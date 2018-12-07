Церемония чествования борисовского БАТЭ состоится на "Борисов-Арене" 14 декабря

Об этом сообщает сайт клуба. Для всех желающих вход будет бесплатным. Клуб из Борисова в 2018 отпраздновал свой 15-й титул, который принес на эмблему клуба третью звезду. В этот же непростой год из жизни ушел председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. В рамках церемонии ожидается несколько сюрпризов.

