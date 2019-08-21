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Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоится в Раубичах в эту пятницу

Теперь о событии, которого страна ждала без малого 20 лет. Раубичи готовы к чемпионату мира по летнему биатлону. Спортсмены уже опробовали трассу. Болельщики в предвкушении. В ближайшие дни сюда прибудут звезды мирового биатлона. Сборная Беларуси выступит сильнейшим составом. В заявку включены и олимпийские чемпионки: Динара Алимбекова и Ирина Кривко. О планетарном форуме Кристина Камыш.

Это уникальные кадры двадцатилетней давности. Точная стрельба Светланы Парамыгиной. В 1999 году Раубичи принимали чемпионат мира по летнему биатлону. Тогда спортсмены соревновались в кроссовых гонках. У Беларуси было два золота и два серебра.Сейчас же планетарный форум пройдет на лыжероллерах.

Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра

Команды приехали, заселились. Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра. Тогда же состоятся и первые официальные тренировки. В заявке на чемпионат мира 26 сборных и около 300 спортсменов.

Покажут биатлон две ПТС, 3 крана, 35 камер

Готовятся и телевизионщики. Покажут биатлон две ПТС, 3 крана, 35 камер, одна из них будет на рельсах. Победный состав не меняют. Отработают чемпионат мира те же съемочные бригады, что и континентальный форум в феврале.

Для удобства болельщиков с пятницы по воскресенье организована работа экспрессного пригородного маршрута из Минска в Раубичи. Автобус № 449 будет курсировать с интервалом в 10-15 минут от станции метро "Борисовский тракт" прямо в центр олимпийской подготовки.

В пятницу в 9 утра пройдет церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону. В программе соревнований в этот день суперспринт. Первые медали будут разыграны в 15:30. В субботу по плану спринт, а в воскресенье - гонки преследования.

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