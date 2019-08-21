Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоится в Раубичах в эту пятницу

Теперь о событии, которого страна ждала без малого 20 лет. Раубичи готовы к чемпионату мира по летнему биатлону. Спортсмены уже опробовали трассу. Болельщики в предвкушении. В ближайшие дни сюда прибудут звезды мирового биатлона. Сборная Беларуси выступит сильнейшим составом. В заявку включены и олимпийские чемпионки: Динара Алимбекова и Ирина Кривко. О планетарном форуме Кристина Камыш.



Это уникальные кадры двадцатилетней давности. Точная стрельба Светланы Парамыгиной. В 1999 году Раубичи принимали чемпионат мира по летнему биатлону. Тогда спортсмены соревновались в кроссовых гонках. У Беларуси было два золота и два серебра.Сейчас же планетарный форум пройдет на лыжероллерах.

Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра



Команды приехали, заселились. Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра. Тогда же состоятся и первые официальные тренировки. В заявке на чемпионат мира 26 сборных и около 300 спортсменов.

Покажут биатлон две ПТС, 3 крана, 35 камер