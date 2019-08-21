3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоится в Раубичах в эту пятницу
Теперь о событии, которого страна ждала без малого 20 лет. Раубичи готовы к чемпионату мира по летнему биатлону. Спортсмены уже опробовали трассу. Болельщики в предвкушении. В ближайшие дни сюда прибудут звезды мирового биатлона. Сборная Беларуси выступит сильнейшим составом. В заявку включены и олимпийские чемпионки: Динара Алимбекова и Ирина Кривко. О планетарном форуме Кристина Камыш.
Это уникальные кадры двадцатилетней давности. Точная стрельба Светланы Парамыгиной. В 1999 году Раубичи принимали чемпионат мира по летнему биатлону. Тогда спортсмены соревновались в кроссовых гонках. У Беларуси было два золота и два серебра.Сейчас же планетарный форум пройдет на лыжероллерах.
Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра
Команды приехали, заселились. Белорусская сборная прибудет из Антхольца завтра. Тогда же состоятся и первые официальные тренировки. В заявке на чемпионат мира 26 сборных и около 300 спортсменов.
Покажут биатлон две ПТС, 3 крана, 35 камер
Готовятся и телевизионщики. Покажут биатлон две ПТС, 3 крана, 35 камер, одна из них будет на рельсах. Победный состав не меняют. Отработают чемпионат мира те же съемочные бригады, что и континентальный форум в феврале.
Для удобства болельщиков с пятницы по воскресенье организована работа экспрессного пригородного маршрута из Минска в Раубичи. Автобус № 449 будет курсировать с интервалом в 10-15 минут от станции метро "Борисовский тракт" прямо в центр олимпийской подготовки.
В пятницу в 9 утра пройдет церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону. В программе соревнований в этот день суперспринт. Первые медали будут разыграны в 15:30. В субботу по плану спринт, а в воскресенье - гонки преследования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов