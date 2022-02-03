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Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине - 4 февраля в 15:00 на "Беларусь 1"
Главное мировое событие, и не только спортивного масштаба, завтра начнется в Пекине, где состоится открытие XXIV зимних Олимпийских игр. К этому мероприятию готовится и оргкомитет соревнований, и болельщики всех стран, и, конечно, сборная Беларуси. Как стало известно, соревнования Олимпиады посетят около 150 тыс. зрителей из-за пределов закрытого пузыря, это примерно половина из доступных мест на трибунах.
Накануне уже стартовали первые отборочные состязания по керлингу. А сегодня в борьбу вступили хоккеистки и фристайлисты. Китаянки, к примеру, забросили свою первую шайбу в истории Олимпиады, однако в результате проиграли Чехии, 1:3. Завтра в борьбу вступят наши фигуристы, в субботу - биатлонисты. Торжественную церемонию в прямом эфире 4 февраля покажет телеканал "Беларусь 1". Начало в 15 часов.
Белорусские призеры Игр в Пекине окажут помощь юным спортсменам
Также в день официального открытия зимней Олимпиады стартует уже 7-й этап акции Президентского спортивного клуба "Олимпийский выбор". Каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь от 15 до 25 тысяч белорусских рублей для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них.
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