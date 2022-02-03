Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине - 4 февраля в 15:00 на "Беларусь 1"

Главное мировое событие, и не только спортивного масштаба, завтра начнется в Пекине, где состоится открытие XXIV зимних Олимпийских игр. К этому мероприятию готовится и оргкомитет соревнований, и болельщики всех стран, и, конечно, сборная Беларуси. Как стало известно, соревнования Олимпиады посетят около 150 тыс. зрителей из-за пределов закрытого пузыря, это примерно половина из доступных мест на трибунах.



Накануне уже стартовали первые отборочные состязания по керлингу. А сегодня в борьбу вступили хоккеистки и фристайлисты. Китаянки, к примеру, забросили свою первую шайбу в истории Олимпиады, однако в результате проиграли Чехии, 1:3. Завтра в борьбу вступят наши фигуристы, в субботу - биатлонисты. Торжественную церемонию в прямом эфире 4 февраля покажет телеканал "Беларусь 1". Начало в 15 часов.

