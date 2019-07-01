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Церемония закрытия II Европейских игр

Огонь II Европейских игр погас. Спортивный форум, который приняла наша страна, официально завершен. Церемония закрытия накануне вечером собрала не только 22 тысячи зрителей на трибунах национального стадиона, но и миллионы у экранов.
Церемония закрытия II Европейских игр началась за несколько часов до своего официального старта. И сразу национальным колоритом и атмосферой Купалья. Зажигали песнями сразу на нескольких локациях перед входом на стадион. На этот вечер "воздушная" библиотека стала и экраном, и главной сценой для более чем ста артистов.

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