Огонь II Европейских игр погас. Спортивный форум, который приняла наша страна, официально завершен. Церемония закрытия накануне вечером собрала не только 22 тысячи зрителей на трибунах национального стадиона, но и миллионы у экранов.

Церемония закрытия II Европейских игр началась за несколько часов до своего официального старта. И сразу национальным колоритом и атмосферой Купалья. Зажигали песнями сразу на нескольких локациях перед входом на стадион. На этот вечер "воздушная" библиотека стала и экраном, и главной сценой для более чем ста артистов.