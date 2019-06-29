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Церемония закрытия II Европейских игр обещает быть яркой и зрелищной

Завтра нас ожидает увлекательное шоу. По словам организаторов, церемония закрытия обещает быть не менее яркой, чем открытие. Большинство билетов уже распродано. Но еще есть возможность увидеть все вживую. Так что, не упустите свой шанс!

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