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Церемонию открытия Олимпиады в Китае смотрите в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 5"

Церемонию открытия Олимпиады в Китае Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире: трансляция на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 5" начнется в 15:00. Сразу после "Панорамы" - самые яркие моменты главного старта четырехлетия покажут в ежедневном проекте АТН из Пекина "Олимпийский дневник". Не пропустите!

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