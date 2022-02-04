Церемонию открытия Олимпиады в Китае смотрите в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 5"

Церемонию открытия Олимпиады в Китае Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире: трансляция на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 5" начнется в 15:00. Сразу после "Панорамы" - самые яркие моменты главного старта четырехлетия покажут в ежедневном проекте АТН из Пекина "Олимпийский дневник". Не пропустите!