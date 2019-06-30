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Церемонию закрытия II Европейских игр готовит международная команда профессионалов
Церемонию закрытия II Европейских игр - финальный аккорд большого праздника - готовит международная команда профессионалов. Сегодня вечером увидим зрелищное шоу, будет много интерактива, дополненная реальность. И чтобы все получилось, с самого утра ведется подготовка, последние технические проверки.
И на связи со студией Юлия Токарь (прямое включение). Мы, как видите, спустились на поле поближе к сцене. Здесь уже очень хорошо видны смонтированные декорации, все оборудование. И сейчас идет техническая проверка площадки. По периметру арены будут работать несколько десятков камер, трансляцию покажут по всему миру, поэтому сейчас важно ничего не упустить.
Шоу будет действительно масштабное
Задействовано несколько сотен артистов, еще больше волонтеров и две тысячи лучших спортсменов континента. Всех участников яркой истории наших Европейских игр соберет сегодня вечером стадион "Динамо".
Свидетелями церемонии закрытия станут более 22 тысяч человек
Именно столько вмещает арена. И я хотела рассказать, что же найдут в рюкзаках гости сегодняшнего вечера. Здесь и браслет, который создаст эффект звездного неба. А за музыкальные ритмы сегодня будут отвечать IOWA, J:Mорси "Леприконсы". Этот большой праздник, этот исторический момент запечатывания "Пламени мира" стоит увидеть здесь. Кто не купил билеты, торопитесь, дополнительные выпущены в продажу.
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