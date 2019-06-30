Церемонию закрытия II Европейских игр готовит международная команда профессионалов

Церемонию закрытия II Европейских игр - финальный аккорд большого праздника - готовит международная команда профессионалов. Сегодня вечером увидим зрелищное шоу, будет много интерактива, дополненная реальность. И чтобы все получилось, с самого утра ведется подготовка, последние технические проверки.



И на связи со студией Юлия Токарь (прямое включение). Мы, как видите, спустились на поле поближе к сцене. Здесь уже очень хорошо видны смонтированные декорации, все оборудование. И сейчас идет техническая проверка площадки. По периметру арены будут работать несколько десятков камер, трансляцию покажут по всему миру, поэтому сейчас важно ничего не упустить.



