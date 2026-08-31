"Цигун на закате": 300 участников собрались на массовую практику в центре Минска

300 любителей активного образа жизни собрались воскресным вечером в центре Минска, чтобы принять участие в массовой практике цигун. Все слоты на атмосферное занятие были разобраны буквально за 20 минут. Эта тренировка является частью большого проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех".

На протяжении 50 минут участники выполняли упражнения цигун, следуя примеру опытных тренеров. Объединяющим элементом для всех стал белый дресс-код. Это не только создало единый визуальный образ, но и подчеркнуло идею гармонии и единства.

"В переводе "цигун" означает работу с жизненной энергией: "ци" - это сама энергия, а "гун" - действие, практика. Когда мы направляем наше внимание и проводим эту силу по энергетической системе организма, то работает древнее правило: куда следует "ци", туда устремляется и кровь. А она приносит питание в каждую клеточку нашего тела. Тем самым мы оздоравливаемся, улучшаем настроение и продлеваем годы своей активной жизни", - отметила тренер проекта "Спорт для всех" Светлана Сапельникова.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Основные принципы данной активности соответствуют проекту "Спорт для всех". Первые же тренировки показали, как этот формат интересен минчанам и гостям нашей столицы. Получив отзывы после первых выходных, мы, естественно, поняли, что это направление надо не только оставлять, но и расширять".

Минский "Цигун на закате" стал частью Всемирного дня оздоровительного цигун, который отмечается 12 сентября. Кадры со столичной тренировки войдут в международный ролик, посвященный этому празднику.