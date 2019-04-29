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"Цмокі" гостевым поражением от "Нижнего Новгорода" завершают выступление в Единой лиге ВТБ

Четыре победы в 26-ти матчах. "Цмокі" гостевым поражением от "Нижнего Новгорода" 70:77 завершают выступление в Единой лиге ВТБ. В таблице у белорусской команды последнее, 14-е место.

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