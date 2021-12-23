"Цмокі" и "Гродно-93" 23 декабря поспорят за Кубок Беларуси по баскетболу среди мужских команд

Сегодня определится обладатель Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд. "Цмокі" и "Гродно-93" поспорят за Кубок Беларуси. Накануне драконы, которые являются 12-кратными обладателями трофея, в непростом поединке одержали верх над прошлогодним финалистом "Борисфеном", а команда из города над Неманом переиграла "Рубон". Первыми определятся обладатели бронзовых медалей. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 17:00. Матч за кубок стартует тремя часами позже.