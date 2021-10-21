"Цмокі" лидируют в розыгрыше Кубка FIBA-Европа

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу в групповом раунде розыгрыша Кубка FIBA-Европа. В гостевом поединке 2-го тура соревнований группы G наши победили на выезде немецкий "Кральсхайм" со счетом 81:77 . Положение команд после двух игровых дней: "Цмокi" - 4 очка, "Кральсхайм" - 3, "Перистери" - 3, "Баккен Беарз" - 2. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из 8 предварительных квартетов.