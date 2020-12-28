"Цмокі" лишь в овертайме добыли победу в Кубке Беларуси

Безобразная игра в защите стала главной причиной закрученной интриги в финале Кубка Беларуси. В этом признались победители из клуба "Цмокі-Минск". В решающем матче за титул "драконы" переиграли хозяев площадки могилевский "Борисфен". Поединок получился непростым, а его исход решился только в овертайме. Победа гостей 83:79. Третье место в розыгрыше кубка досталось "Рубону", который со счетом 94:75 переиграл "Гродно-93".