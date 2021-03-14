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"Цмокi-Мiнск" готовятся к поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Баскетболисты столичных "Цмоков" готовятся к очередному поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: в 14:00 "драконы" начнут игру против "Нижнего Новгорода". Прямая трансляция встречи вас будет ждать на "Беларусь 5".

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