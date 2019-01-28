"Цмокі-Мінск"- ЦСКА. Итог встречи - 61:101

"Цмокі-Мінск" на домашней арене с разницей в 40 очков без шансов проигрывают одному из лучших клубов Европы - московскому ЦСКА. "Драконы" уступили в каждой четверти. Итог же встречи - 61:101. В 14 турах белорусы одержали лишь две победы, за нами последнее, 14-ое, место в турнирной таблице.