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"Цмокі-Мінск" на выезде сыграют с "Пармой"
Вернуться в зону плей-офф Единой лиги ВТБ постараются минские "Цмокі". В Перми белорусский клуб встретятся с местной "Пармой". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 17:20.
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