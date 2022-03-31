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"Цмокі-Мінск" на выезде сыграют с "Пармой"

Вернуться в зону плей-офф Единой лиги ВТБ постараются минские "Цмокі". В Перми белорусский клуб встретятся с местной "Пармой". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 17:20.

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