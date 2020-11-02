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"Цмокі-Мінск" не смогли отметить победой возвращение на паркет после карантина
"Драконы" проводили свой третий матч в розыгрыше Единой лиги ВТБ в гостях у одного из аутсайдеров - польского клуба "Зелена Гура". До приезда белорусов местный коллектив потерпел в розыгрыше 4 поражения подряд, но накануне добыл первую победу - 89:75. "Цмокі" в трёх играх одержали одну викторию. До вчерашней встречи они выходили на паркет почти месяц назад - 4 октября. Следующий матч пройдет 7 ноября в Минске. В соперниках "Автодор".
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