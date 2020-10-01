"Цмокі-Мінск" победили "Енисей"

"Цмокі-Мінск"одерживают победу в гостевом поединке Единой лиги ВТБ против "Енисея".В первой четверти "драконы" ушли в отрыв 27:17, но потом преимуществорастеряли, и оппонент, который испытывает трудности ссоставом из-за коронавируса. Однако россияне недавали жить спокойно плоть до финальной сирены. Однако "Цмокі" всеже победили 86:81.