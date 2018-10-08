На старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Цмокі-Мінск" потерпели поражение от польского клуба "Зелена Гура" 71:88. Самым результативным игроком в составе "драконов" стал Стефан Муди. У него 17 баллов и три подбора. 13 октября "Цмокі" также дома сыграют с "Астаной".