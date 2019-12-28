"Цмокі-Мінск" принимают ЦСКА

Принимаем гранда европейского баскетбола. Сегодня на площадке "Фалькон-клуба" в Минске "Цмокі" сыграют с одним из лидеров Единой лиги ВТБ - московским ЦСКА. Начало встречи в 16 часов, а за 10 минут до этого начнется прямой эфир на телеканале "Беларусь 5". Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение "армейцам".



