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"Цмокі-Мінск" принимают ЦСКА

Принимаем гранда европейского баскетбола. Сегодня на площадке "Фалькон-клуба" в Минске "Цмокі" сыграют с одним из лидеров Единой лиги ВТБ - московским ЦСКА. Начало встречи в 16 часов, а за 10 минут до этого начнется прямой эфир на телеканале "Беларусь 5". Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение "армейцам".

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