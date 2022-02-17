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"Цмокі-Мінск" принимают "Зенит" в Единой лиге ВТБ

Один из лидеров Единой лиги ВТБ и участник баскетбольной Евролиги - "Зенит" - сегодня в гостях у минских "Цмокаў". В эти минуты клубы проводят матч регулярного сезона банковского турнира. Драконы, отметим, ни разу в истории не побеждали оппонента из Санкт-Петербурга. Удастся ли сегодня, узнаем из прямой трансляции - она доступна на"Беларусь 5".

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