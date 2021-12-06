"Цмокi-Мiнск" против УНИКС в Единой лиге ВТБ

"Драконы" против одного из лидеров Единой лиги ВТБ. В рамках регулярного сезона банковского турнира "Цмокi-Мiнск" на родной арене встречаются с российским клубом УНИКС из Казани. Прямую трансляцию противостояния ведет телеканал "Беларусь 5". За свою историю коллективы пересекались на паркете 16 раз. Лишь дважды минчанам удалось победить, причем однажды в овертайме. Казанцы сейчас идут на втором месте турнирной таблицы. А столичные на последней, 12-й строчке.