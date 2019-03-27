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"Цмокі-Минск" проводят матч против "Локомотива" из Кубани
Матч 20-го тура регулярного сезона Единой лиги ВТБ в эти минуты проводит клуб "Цмокі-Минск". На домашней площадке "драконы" встречаются с "Локомотивом" из Кубани - 4-й командой чемпионата. Белорусы, напомним, лишь в прошлом туре прервали серию из 10 поражений кряду и замыкают турнирную таблицу. Прямая трансляция с "Фалкон Клаб Арены" уже идет на "Беларусь 5".
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