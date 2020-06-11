"Цмокі-Мінск" усиливаются американским легионером

"Цмокі-Мінск" усиливаются легионером из США. Контракт с "драконами" подписал американский защитник Кристофер Клайберн. Он не был выбран на драфте НБА-2019, после чего играл за "Милуоки" в Летней лиге. Прошедший сезон он провел в Польше за "Быдгощ". К слову, Кристофер Клайберн - младший брат звезды московского ЦСКА Уилла Клайберна.