"Цмокi-Мiнск" впервые сыграют в Лиге чемпионов

Большой успех белорусского баскетбола. Ведущая команда страны "Цмокі-Минск" накануне впервые в своей истории вышла в элитный групповой раунд Лиги чемпионов. Этот успех "драконам" обеспечила уверенная победа в финальном матче квалификации: наши баскетболисты смогли обыграть литовский "Нептунас" 69:59. Самым результативным игроком в составе белорусов стал Максим Салаш, который набрал 18 очков.