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"Цмокі-Мiнск" впервые в истории в плей-офф женского Еврокубка

Женская команда "Цмокі-Мiнск" впервые в истории вышла в плей-офф Еврокубка. Наша команда с 9 баллами заняла 3 место в своей группе и вышла в нокаут-раунд по дополнительным показателям.

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