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"Цмокі-Мінск" выиграли второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

"Борисфен" снова навязал борьбу, но "Цмокі" победили и во втором матче финальной серии. Очередная игра решающей стадии чемпионата Беларуси прошла в Могилеве. На большой перерыв клубы уходили при ничейном счете, 33:33. Паритет был и в третьей четверти, поэтому победитель определился лишь в заключительной 10-минутке. Она осталась за столичными "драконами". Итог встречи - 64:59.

В серии до трех побед минчане таким образом ведут 2:0 и очередной трофей могут взять уже 13 мая. В столице пройдет третья встреча.

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