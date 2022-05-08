"Цмокі-Мінск" выиграли второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

"Борисфен" снова навязал борьбу, но "Цмокі" победили и во втором матче финальной серии. Очередная игра решающей стадии чемпионата Беларуси прошла в Могилеве. На большой перерыв клубы уходили при ничейном счете, 33:33. Паритет был и в третьей четверти, поэтому победитель определился лишь в заключительной 10-минутке. Она осталась за столичными "драконами". Итог встречи - 64:59.